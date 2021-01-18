Haberler Beşiktaş Süper Lig devleri transferde karşı karşıya! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Marko Livaja'nın peşinde

devleri transferde karşı karşıya! , ve 'nın peşinde

Son dakika transfer haberi: Golcü arayışlarına devam eden , ve , 'da forma giyen 'ya talip oldu. Üç kulübün, Hırvat forveti kadrosuna katmak için müthiş bir yarışa girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:38
Süper Lig devleri transferde karşı karşıya! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Marko Livaja'nın peşinde

Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor 'ya 'de 3 takım birden talip oldu. 'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı ve da istedi.

Hırvat forvetin temsilcisi menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.



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