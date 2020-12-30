Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

AEK'nın Hırvat hücum oyuncusu Marko Livaja, Süper Lig'e gelmek için gün sayıyor. Devre arasında bonservisini eline almaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Marko Livaja'nın menajeri yaptığı transfer açıklamasında Türkiye'den iki kulübün oyuncusu için devrede olduğunu kaydetti.

Ajansspor'a konuşan AEK'nın yıldızı Marko Livaja'nın menajeri, "Livaja'nın AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fakat Livaja devre arasında alacaklarını bırakıp ayrılmak istiyor. Livaja devre arasında serbest kalacak. dedi"

"TRABZONSPOR'UN SÖZLÜ BİR TRANSFER TEKLİFİ OLDU"

Trabzonspor'un Livaja için sözlü bir transfer teklifi oldu. Görüntülü bir görüşmemiz olacaktı o da iptal oldu. Livaja, Türkiye gelmek istiyor. Livaja 'Türkiye'ye geleceğim' diyor.

AEK, Livaja'ya 1.4 milyon euro'dan 3 yıllık yeni kontrat önerdi. Taraftarlar yazıyorlar; 'Trabzonspor anlaştı' diye fakat biten bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İN DE İLGİSİ VAR"

Trabzonspor dışında Livaja ile Başakşehir'in ilgilendiğini söyleyen Demir, "Livaja'ya Başakşehir'in de ilgisi var. Okan Buruk Hoca ile Livaja hakkında görüştüm. Devre arasında da konuşacağız." dedi.