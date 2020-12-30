Haberler Trabzonspor Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

haberi: 'e doğru! Teklif resmen açıklandı

Yunanistan Ligi takımlarından AEK'da gösterdiği performansla dikkat çeken 'nın yeni adresi merak ediliyor. Ara döneminde kulübünden ayrılmayı kafasına koyan Hırvat futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede 'e gelmek istediğini söylediği belirtildi. Peki Livaja hangi takıma transfer olacak? İşte menajerinin duyurduğu 2 ekip ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:15 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:16
Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

AEK'nın Hırvat hücum oyuncusu , 'e gelmek için gün sayıyor. Devre arasında bonservisini eline almaya hazırlanan 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelme konusunda istekli olduğu kaydedildi.

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

'nın menajeri yaptığı açıklamasında Türkiye'den iki kulübün oyuncusu için devrede olduğunu kaydetti.

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

Ajansspor'a konuşan AEK'nın yıldızı 'nın menajeri, "Livaja'nın AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fakat Livaja devre arasında alacaklarını bırakıp ayrılmak istiyor. Livaja devre arasında serbest kalacak. dedi"

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

"TRABZONSPOR'UN SÖZLÜ BİR TRANSFER TEKLİFİ OLDU"
Trabzonspor'un Livaja için sözlü bir teklifi oldu. Görüntülü bir görüşmemiz olacaktı o da iptal oldu. Livaja, Türkiye gelmek istiyor. Livaja 'Türkiye'ye geleceğim' diyor.

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

AEK, Livaja'ya 1.4 milyon euro'dan 3 yıllık yeni kontrat önerdi. Taraftarlar yazıyorlar; 'Trabzonspor anlaştı' diye fakat biten bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

"BAŞAKŞEHİR'İN DE İLGİSİ VAR"
Trabzonspor dışında Livaja ile Başakşehir'in ilgilendiğini söyleyen Demir, "Livaja'ya Başakşehir'in de ilgisi var. Okan Buruk Hoca ile Livaja hakkında görüştüm. Devre arasında da konuşacağız." dedi.

Transfer haberi: Marko Livaja Süper Lig'e doğru! Teklif resmen açıklandı

Temmuz 2018'de Las Palmas'tan AEK Atina'ya 1.8 milyon euro'ya olan , Yunan ekibiyle 140 maçta 41 gol attı ve 19 gol pası verdi. 27 yaşındaki santrfor Hırvatistan Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.

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