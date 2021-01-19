Haberler Trabzonspor Enzo Perez bekleniyor

bekleniyor

Ön libero için düşünülen , kulübü ile bonservisini almak için görüşmeleri sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Enzo Perez bekleniyor

Ön libero için düşünülen , kulübü ile bonservisini almak için görüşmeleri sürdürüyor. 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun büyük ölçüde anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Perez'in bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde 'a gelmesi bekleniyor.

LIVAJA İDDİASI

Yunanıstan basını, 'nın 'un ilgisi nedeniyle 'nın sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığını yazdı. Bordo-mavililerin ise AEK'nın istediği bonservis talebini yüksek bulduğu aktarıldı. Ligde ve 'nde bu sezon 4 gol kaydeden 27 yaşındaki Hırvat forvetin kontratı sezon sonunda bitiyor.

SON DAKİKA