Enzo Perez bekleniyor

Ön libero için düşünülen Enzo Perez, kulübü River Plate ile bonservisini almak için görüşmeleri sürdürüyor. 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun büyük ölçüde anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Perez'in bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

LIVAJA İDDİASI

Yunanıstan basını, Marko Livaja'nın Trabzonspor'un ilgisi nedeniyle AEK'nın sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığını yazdı. Bordo-mavililerin ise AEK'nın istediği bonservis talebini yüksek bulduğu aktarıldı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 gol kaydeden 27 yaşındaki Hırvat forvetin kontratı sezon sonunda bitiyor.