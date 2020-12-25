Transfer haberi: Trabzonspor Mamadou Fofana'nın peşine düştü!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Trabzonspor'un gündemine tanıdık bir isim geldi. TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, daha önce ülkemizde Bandırmaspor ve Alanyaspor'da oynayan ve şu anda Fransız ekibi Metz'de forma giyen Mamadou Fofana'nın peşine düştü.

ALANYASPOR'UN YÜZDE 30 HAKKI BULUNUYOR!

2018-19 sezonu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Metz'e bedelsiz olarak transfer olan Fofana'nın bir sonraki satışından Alanyaspor yüzde 30 pay alacak.

Ön libero mevkisinde forma giyen Malili futbolcu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.