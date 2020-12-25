Haberler Trabzonspor Transfer haberi: Trabzonspor Mamadou Fofana'nın peşine düştü!

haberi: 'nın peşine düştü!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililerin, Metz'in 22 yaşındaki ön liberosu ile ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:12
Transfer haberi: Trabzonspor Mamadou Fofana'nın peşine düştü!

Ara döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan 'un gündemine tanıdık bir isim geldi. Spor'un haberine göre bordo-mavililer, daha önce ülkemizde Bandırmaspor ve 'da oynayan ve şu anda Fransız ekibi Metz'de forma giyen 'nın peşine düştü.

ALANYASPOR'UN YÜZDE 30 HAKKI BULUNUYOR!
2018-19 sezonu yaz transfer döneminde Fransız ekibi Metz'e bedelsiz olarak transfer olan Fofana'nın bir sonraki satışından Alanyaspor yüzde 30 pay alacak.

Ön libero mevkisinde forma giyen Malili futbolcu, stoper ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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