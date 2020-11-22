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Erzurumspor: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında Erzurumspor'u konuk eden , rakibini 'ın golüyle devirip 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavililerin yeni , takımıyla çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılarak kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 17:41 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:10
Trabzonspor BB Erzurumspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan , 9. haftada Erzurumspor'u konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer galip tamamladı. Fırtına bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra üç puanla tanıştı.

EKUBAN SİFTAH YAPTI!
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 23. dakikada kaydetti. Gana'lı futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

bu sonuçla puanını 9'a yükseltip, maç fazlası ve averajla 15. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Dadaşlar ise 8 puanla 17. sırada yer aldı.

AVCI İLK MAÇINDA GALİP
Trabzonspor'un yeni , takımıyla ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Deneyimli teknik adam, ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak taraftarları ve camiayı sevindirdi.

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