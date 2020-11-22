Trabzonspor BB Erzurumspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, 9. haftada BB Erzurumspor'u konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 galip tamamladı. Fırtına bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra üç puanla tanıştı.

EKUBAN SİFTAH YAPTI!

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 23. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Gana'lı futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 9'a yükseltip, maç fazlası ve averajla 15. sıraya tırmandı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Dadaşlar ise 8 puanla 17. sırada yer aldı.

AVCI İLK MAÇINDA GALİP

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, takımıyla ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Deneyimli teknik adam, ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak taraftarları ve camiayı sevindirdi.

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