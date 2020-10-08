Aydınus, VAR’a gitmeden ‘El yok’ dedi

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Gaziantep FK maçında hakem Fırat Aydınus'un penaltı pozisyonu öncesindeki el pozisyonu hakkındaki kararını VAR'a bakmadan önce verdiğini söyledi. Bayraktar "Hakem, VAR'a gittiği zaman oradaki 3-4 oyuncumuz itiraz ediyordu. Ben de kulübeye yakındım. Biz orada penaltıyı hiç düşünmüyorduk çünkü pozisyon başlangıcına itiraz ediyorduk. Ancak hakem kararı vermeden önce idari menajerimiz Emrah'a döndü ve 'el yok' dedi. Kararı vermeden önce söyledi bunu, buraya dikkat çekmek istiyorum. Sonra penaltı noktasını gösterdi. Ağız okumadan bu görüntüler ortaya çıkar" ifadesini kullandı.

KİMİ KİME ŞİKAYET EDELİM

Bayraktar bu konuda bir girişim yapıp yapmadığı sorusuna ise "Kimi kime şikayet edeceğiz. Buna toplum karar verecek. MHK'yı TFF'ye mi şikayet edeceğiz. Biz karar veremeyiz. Görüntüler zaten ihbar sayılıyor" cevabını verdi.

GÖZLEMCİ İLE YEMEK YEDİ

Bayraktar ayrıca maç öncesinde hakem Fırat Aydınus'un Kovid-19 testine girmeyen gözlemci ile yemek yediğini de vurgulayarak, "Aydınus'un görüntüleri sosyal medyaya da düştü. Maçtan 1 gün önce maçın gözlemcisi test yaptırmadığı için hakemle bir araya gelemez. Maçın hakemi ve gözlemcisi test kurallarına uymadan Gaziantep tatlılarını tattılar. Kuralla uyum sağlamıyorlar" diye konuştu.