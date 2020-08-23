Trabzonspor transferde hız kesmiyor! İki bomba daha
Transfer döneminin açılmasıyla birlikte Flavio, Anders Trondsen, Marlon ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan Trabzonspor hız kesmiyor. Palmerias'ta forma giyen Gustavo Scarpa'ya teklif yapmaya hazırlanan bordo-mavili ekip, sezonu Zenit'te geçiren Yordan Osorio'yu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor transferde gözünü kararttı... Brezilya basınından Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor.
Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.
SAVUNMAYA OSARIO!
Öte yandan savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.
- 23.08.2020
- Güncelleme: 23.08.2020 02:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor transferde hız kesmiyor! İki bomba daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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