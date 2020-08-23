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23 Ağustos 2020, Pazar
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transferde hız kesmiyor! İki bomba daha

Trabzonspor transferde hız kesmiyor! İki bomba daha

döneminin açılmasıyla birlikte Flavio, Anders Trondsen, Marlon ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan hız kesmiyor. Palmerias'ta forma giyen Gustavo 'ya teklif yapmaya hazırlanan bordo-mavili ekip, sezonu Zenit'te geçiren Yordan Osorio'yu da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

transferde gözünü kararttı... Brezilya basınından Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

SAVUNMAYA OSARIO!

Öte yandan savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi.

Takvim'in haberine göre; Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor.

  1. 23.08.2020
  2. Güncelleme: 23.08.2020 02:09
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