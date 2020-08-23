Eddie Newton'dan flaş Caleb Ekuban kararı! Transfer... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Eddie Newton'dan flaş Caleb Ekuban kararı! Transfer...

Eddie 'dan flaş Caleb kararı! Transfer...

Eddie Newton'dan flaş Caleb Ekuban kararı! Transfer...

’in her görüşmede fiyat yükselttiği yıldız Caleb 'a teknik direktör Eddie 'dan transfer izni çıkmadı. İngiliz hoca yönetimine “Satarsak benzer yetenekte birini bulmak zor” dedi.

'un yeni teknik direktörü Eddie , gelecek sezonun kadrosuna ilk şeklini verirken bazı isimleri şimdiden 11'e yazmaya başladı. Bunlardan birinin de Caleb olduğu öğrenildi.

yıldız için her görüşmede fiyat yükseltiyor. 4 milyon euro'dan başlayan tekliflerde rakam 5.5 milyon euro'yu gördü ancak başkan Ahmet Ağaoğlu 7 milyon euro'dan aşağı bırakmak istemediği için somut bir gelişme yok.

İki kulüp arasında bunlar yaşanırken Fırtına'nın hocası Newton, Ekuban'ın yaklaşan sezon öncesi mutlaka takımda tutulmasını istedi. 47 yaşındaki hoca yönetime "Onu satabiliriz ama benzer yetenekte birini bulmak pahalıya gelir. Çok yönlü ve kuvvetli. Hücumda gücümüze güç katacak biri" dedi.

  1. 23.8.2020
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