Eddie Newton'dan flaş Caleb Ekuban kararı! Transfer...

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, gelecek sezonun kadrosuna ilk şeklini verirken bazı isimleri şimdiden 11'e yazmaya başladı. Bunlardan birinin de Caleb Ekuban olduğu öğrenildi.

Ganalı yıldız için Celtic her görüşmede fiyat yükseltiyor. 4 milyon euro'dan başlayan tekliflerde rakam 5.5 milyon euro'yu gördü ancak başkan Ahmet Ağaoğlu 7 milyon euro'dan aşağı bırakmak istemediği için somut bir gelişme yok.

İki kulüp arasında bunlar yaşanırken Fırtına'nın hocası Newton, Ekuban'ın yaklaşan sezon öncesi mutlaka takımda tutulmasını istedi. 47 yaşındaki hoca yönetime "Onu satabiliriz ama benzer yetenekte birini bulmak pahalıya gelir. Çok yönlü ve kuvvetli. Hücumda gücümüze güç katacak biri" dedi.