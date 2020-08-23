Celtic’in her görüşmede fiyat yükselttiği Ganalı yıldız Caleb Ekuban'a teknik direktör Eddie Newton'dan transfer izni çıkmadı. İngiliz hoca Trabzonspor yönetimine “Satarsak benzer yetenekte birini bulmak zor” dedi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, gelecek sezonun kadrosuna ilk şeklini verirken bazı isimleri şimdiden 11'e yazmaya başladı. Bunlardan birinin de Caleb Ekuban olduğu öğrenildi.
Ganalı yıldız için Celtic her görüşmede fiyat yükseltiyor. 4 milyon euro'dan başlayan tekliflerde rakam 5.5 milyon euro'yu gördü ancak başkan Ahmet Ağaoğlu 7 milyon euro'dan aşağı bırakmak istemediği için somut bir gelişme yok.
İki kulüp arasında bunlar yaşanırken Fırtına'nın hocası Newton, Ekuban'ın yaklaşan sezon öncesi mutlaka takımda tutulmasını istedi. 47 yaşındaki hoca yönetime "Onu satabiliriz ama benzer yetenekte birini bulmak pahalıya gelir. Çok yönlü ve kuvvetli. Hücumda gücümüze güç katacak biri" dedi.
- 23.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eddie Newton'dan flaş Caleb Ekuban kararı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.