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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Parmak: Forma benim

Parmak: Forma benim

Önceki yılki performansı ile seçilen, ve Ndiaye ile rekabete giren Abdulkadir Parmak, yeni transferlere gözdağı verdi.

Önceki yılki performansı ile seçilen, ve Ndiaye ile rekabete giren Abdulkadir Parmak, yeni transferlere gözdağı verdi. 25 yaşındaki orta saha, "Bu kez o formayı benden alamayacaklar. Bunun yolu çok çalışmak, ben de bunu yapıyorum" diye konuştu.
  1. 24.8.2020
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