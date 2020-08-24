Siyah forma tanıtıldı

Bordo-mavililerin yeni sezon formasının üzerinde, Trabzonspor kurulurken birleşen 4 takım İdmangücü, İdmanocağı, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının logoları yer aldı. Trabzonspor daha önce çubuklu ve beyaz renkli formaların tanıtımını yapmıştı. Böylece bu sezon giyilecek üç forma da tanıtıldı.



