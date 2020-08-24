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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Siyah forma tanıtıldı

Siyah forma tanıtıldı

, giyeceği formalardan birini daha tanıttı. 2020-2021 sezonunda giyilecek siyah renkli alternatif forma tanıtımı, sosyal medyadan yayınlanan bir videoyla yapıldı.

Bordo-mavililerin formasının üzerinde, kurulurken birleşen 4 takım İdmangücü, İdmanocağı, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının logoları yer aldı. Trabzonspor daha önce çubuklu ve beyaz renkli formaların tanıtımını yapmıştı. Böylece bu sezon giyilecek üç forma da tanıtıldı.


  1. 24.8.2020
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