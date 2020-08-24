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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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’te krizi

Norveç’te Sörloth krizi

4 Eylül'de Oslo'da ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

4 Eylül'de Oslo'da ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak maç öncesi ev sahibi ekipte liste sıkıntısı patlak verdi. Ülkedeki mevcut karantina yönetmeliği nedeniyle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden aday kadroya çağrılacak futbolculara 10 günlük karantina uygulanmak zorunda. 'a istisna tanınması için girişimler başladı
  1. 24.8.2020
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