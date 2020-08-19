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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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form tuttu

Kavrazlı form tuttu

Bordo-mavili takımın geçen sezon 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı , tatil döneminde bireysel antrenörü eşliğinde form tuttu.

Bordo-mavili takımın geçen sezon 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kadrosuna kattığı , tatil döneminde bireysel antrenörü eşliğinde form tuttu. Hem güçlü fiziği, hem son vuruş kalitesi, hem de top tekniğiyle göz dolduran Kavrazlı'ya ''un geleceği' gözüyle bakılıyor.
  1. 19.8.2020
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