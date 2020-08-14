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14 Ağustos 2020, Cuma
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'den itirafı

Gasperini'den Trabzonspor itirafı

Atalanta , Inter'in başındayken 'a mağlup oldukları maçının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Atalanta , Inter'in başındayken 'a mağlup oldukları maçının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Gasperini, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bu maç gelişmemi sağladı" dedi.

  1. 14.8.2020
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