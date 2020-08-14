Gasperini'den Trabzonspor itirafı

Atalanta teknik direktörü Gasperini, Inter'in başındayken Trabzonspor'a mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi maçının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Gasperini, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bu maç gelişmemi sağladı" dedi.