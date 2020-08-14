Gasperini'den Trabzonspor itirafı
Atalanta teknik direktörü Gasperini, Inter'in başındayken Trabzonspor'a mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi maçının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.
Atalanta teknik direktörü Gasperini, Inter'in başındayken Trabzonspor'a mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi maçının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Gasperini, "Hayatımdaki her deneyimin bana olumlu yönde katkısı oldu. Trabzonspor'a yenildiğimiz maç ilk kez fikirlerimi değiştirdi. Dörtlü savunmayla aldığımız çok değerli bir yenilgiydi ve bu maç gelişmemi sağladı" dedi.
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gasperini'den Trabzonspor itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.