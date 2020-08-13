Manuel Fernandes'ten transfer açıklaması! Trabzonspor...
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda boşta olan Manuel Fernandes, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmi son dönemde Trabzonspor'la anılan Portekizli yıldız, "Birkaç teklif var ama gelecek sezon hangi takımda olacağımı henüz bilmiyorum. Rusya'dan şu ana kadar teklif almadım" dedi.
Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Manuel Fernandes, geleceği hakkında konuştu.
Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla döneceği iddia edilen Portekizli '10 numara', transfer teklifleri aldığını belirtirken, tatilden sonra durumunun netlik kazanacağını söyledi.
"BİRKAÇ TEKLİF VAR AMA..."
34 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Şu anda tatildeyim, Portekiz'deyim. Henüz hiçbir takımla anlaşmadım. Birkaç teklif var ama gelecek sezon hangi takımda olacağımı henüz bilmiyorum. Rusya'dan şu ana kadar teklif almadım" ifadelerini kullandı.
Son olarak Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes geçtiğimiz sezon ligde 16 maçta şans bulurken, 2 gol attı. Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giyen Portekizli futbolcu, takımına toplamda 19 maçta 3 gollük katkıda bulundu.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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