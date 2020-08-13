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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Fernandes heyecanı

Fernandes heyecanı

'dan gelecek cevabı bekliyor. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde alternatifsiz kalmamak için 'dan ayrılan ile görüşmeler başlamıştı.

, 'dan gelecek cevabı bekliyor. Olumsuz bir yanıt gelmesi halinde alternatifsiz kalmamak için 'dan ayrılan ile görüşmeler başlamıştı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncunun adı bordo-mavili taraftarlar arasında heyecan oluşturdu.
  1. 13.8.2020
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