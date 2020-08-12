Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulübün paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi:

Takımımız yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başlayacaktır.

Bu arada transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, son olarak Marlon Rodrigues Xavier'i renklerine bağladığını duyurmuştu.