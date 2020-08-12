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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Yeni sezon hazırlıklarının başlama tarihi açıklandı!

hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonluğu ile kapatan , yeni sezona başlayacağı tarihi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

, hazırlıklarına başlayacağı tarihle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulübün paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi:

Takımımız yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başlayacaktır.

Bu arada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, son olarak Marlon Rodrigues Xavier'i renklerine bağladığını duyurmuştu.

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  1. 12.08.2020
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