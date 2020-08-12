Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihi açıkladı
Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Trabzonspor, yeni sezona başlayacağı tarihi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulübün paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verildi:
Takımımız yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başlayacaktır.
Bu arada transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, son olarak Marlon Rodrigues Xavier'i renklerine bağladığını duyurmuştu.
- 12.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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