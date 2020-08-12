Ahmet Ağaoğlu'dan flaş harcama limiti açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limiti ile ilgili konuştu. Ağaoğlu kritik Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Başkan, harcama limitleriyle ilgili "Limitler dahilinde kalmaya çalışıyoruz. Hesabımızı kitabımızı yıl içerisinde yapmıştık. Kadromuzun maliyeti ve aldığımız oyunculara yaptığımız ödemeler belli." dedi.
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