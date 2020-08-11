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11 Ağustos 2020, Salı
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Ampadu'da rakipler dişli

Ampadu'da rakipler dişli

Trabzonspori, Newton'ın bağlantılarını kullanıp 'nin genç oyuncusu 'yu renklerine bağlamak istiyordu. Ancak iki ekibi Norwich ve Fulham 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu.

ekibi, Newton'ın bağlantılarını kullanıp 'nin genç oyuncusu 'yu renklerine bağlamak istiyordu. Ancak iki ekibi Norwich ve Fulham 19 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Ampadu'nun kariyerini 'de sürdürmek istediği için bu iki teklife daha sıcak olduğu kaydedildi.
  1. 11.8.2020
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