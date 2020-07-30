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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan kutladı

Başkan Erdoğan kutladı

Başkan , 'un 'nı kazanmasını Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı.

Başkan , 'un 'nı kazanmasını Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı. Başkan Erdoğan, "Tebrikler Trabzonspor" görselini paylaşıp, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" notunu düştü.

  1. 30.7.2020
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