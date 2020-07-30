Başkan Erdoğan kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı. Başkan Erdoğan, "Tebrikler Trabzonspor" görselini paylaşıp, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor'u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" notunu düştü.