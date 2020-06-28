Muhteşem uğurlama
Şampiyonluğa koşan Fırtına, 103 gün sonra Trabzon’da maça çıktı. Taraftarlar tesislerden stada kadar 17 kilometre boyunca meşale yaktı.
17 DAKİKALIK YOL 35 DAKIKA SÜRDÜ
Karadeniz temsilcisi, normal bir iç saha maçında tesislerden stada 17 ila 20 dakika arası gidiyordu. Dün taraftarın dillere destan uğurlaması sırasında bordomavili futbolcuları taşıyan otobüs 35 dakikada Şenol Güneş Stadı'na ulaşabildi.
YÜRÜ SEN UMUTLARA BİZ HEP VARIZ ARKANDA
Trabzonspor'un sosyal medya hesapları da taraftarın bu tarihe geçen uğurlamasına duygu dolu mesajlarla destek verdi. Resmi siteden "Yürü sen umutlara, biz hep varız arkanda" yazısı paylaşıldı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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