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28 Haziran 2020, Pazar
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Muhteşem uğurlama

Muhteşem uğurlama

Şampiyonluğa koşan Fırtına, 103 gün sonra Trabzon’da maça çıktı. Taraftarlar tesislerden stada kadar 17 kilometre boyunca meşale yaktı.

Yok böyle bir uğurlama... , koronavirüs sebebiyle tam 103 gün sonra bir iç saha maçına çıktı. Bordo-mavilileri çok özleyen taraftarı stada giremedi ancak şehri bayram yerine çevirdi. Tesislerden çıkan otobüs Stadı'na ulaşana kadar meşaleler sönmedi. Taraftarlar pankartlar ve tezahüratlarla futbolculara moral verdiler, şampiyonluk şarkıları söylediler. Bazı taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulundular.

17 DAKİKALIK YOL 35 DAKIKA SÜRDÜ
temsilcisi, normal bir iç saha maçında tesislerden stada 17 ila 20 dakika arası gidiyordu. Dün taraftarın dillere destan uğurlaması sırasında bordomavili futbolcuları taşıyan otobüs 35 dakikada Şenol Güneş Stadı'na ulaşabildi.

YÜRÜ SEN UMUTLARA BİZ HEP VARIZ ARKANDA
Trabzonspor'un sosyal medya hesapları da taraftarın bu tarihe geçen uğurlamasına duygu dolu mesajlarla destek verdi. Resmi siteden "Yürü sen umutlara, biz hep varız arkanda" yazısı paylaşıldı.
  1. 28.6.2020
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