"Ayak oyunlarını biliyoruz"

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor ilk kez bu süreçlerden geçmiyor. Her şampiyonluğa oynadığı dönemde bu tür ayak oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 96'da 2011'de şampiyon olamamışız ama kaosa girmişiz. Adil bir yarış sonunda kaosa girmemeliyiz."