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27 Haziran 2020, Cumartesi
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"Ayak oyunlarını biliyoruz"

"Ayak oyunlarını biliyoruz"

Başkanı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: " ilk kez bu süreçlerden geçmiyor. Her şampiyonluğa oynadığı dönemde bu tür ayak oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 96'da 2011'de şampiyon olamamışız ama kosa girmişiz. Adil bir yarış sonunda kaosa girmemeliyiz."

Divan Kurulu Başkanı yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: " ilk kez bu süreçlerden geçmiyor. Her şampiyonluğa oynadığı dönemde bu tür ayak oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. 96'da 2011'de şampiyon olamamışız ama kaosa girmişiz. Adil bir yarış sonunda kaosa girmemeliyiz."

  1. 27.6.2020
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