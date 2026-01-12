Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Rüdiger piyasa değeri

Atletik yapısı ve cesur oyun anlayışı ile uzun yıllardır Avrupa futboluna damga vurmayı sürdüren Antonio Rüdiger transfer gündeminde Türk takımlarıyla anılıyor. Büyük kulüplerde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren deneyimli isim hakkında, "Antonio Rüdiger kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. İşte, Antonio Rüdiger'in istatistikleri ve kariyeri...
ANTONIO RUDIGER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Antonio Rüdiger, 3 Mart 1993 tarihinde Almanya'nın Berlin bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine devam eden Rüdiger, 1,90 metre boyu ile dikkat çekiyor.
ANTONIO RUDIGER MEVKİSİ NE?
Mücadeleci oyun anlayışı ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Antonio Rüdiger stoper mevkisinde oynuyor.
ANTONIO RUDIGER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Stuttgart II'de başlayan Antonio Rüdiger'in kariyer yolculuğu şu şekilde:
2011-2012 Stuttgart II 2012-2016 Stuttgart 2015-2016 Roma (Kiralık) 2016-2017 Roma 2017-2022 Chelsea 2022 - Real Madrid
ANTONIO RUDIGER İSTATİSTİKLERİ
Almanya, İngiltere ve İspanya takımlarıyla 591 karşılaşmaya çıkan Antonio Rüdiger, bu mücadelelerde 31 gol ve 17 asist yaptı. Almanya Milli Takımı'nda ise 81 maçta süre bulan yıldız Rüdiger, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 defa gol pası verdi.
ANTONIO RUDIGER'İN KAZANDIĞI KUPALAR
Roma, Chelsea ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde önemli başarılara imza atan Antonio Rüdiger'in kazandığı kupalar şunlar:
2 Şampiyonlar Ligi (Real Madrid, Chelsea) 3 UEFA Süper Kupası (2 Real Madrid, 1 Chelsea) 1 UEFA Avrupa Ligi (Chelsea) 1 FIFA Kıtalararası Kupa (Real Madrid) 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası (Real Madrid, Chelsea) 1 La Liga (Real Madrid) 1 İngiltere Kupası (Chelsea) 1 İspanya Kupası (Real Madrid) 1 İspanya Süper Kupası (Real Madrid) 1 FIFA Konfederasyonlar Kupası (Almanya Milli Takımı)
ANTONIO RUDIGER PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Antonio Rüdiger piyasa değeri 12 milyon euro.