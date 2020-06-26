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26 Haziran 2020, Cuma
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'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!

'in 29. haftasında Aytemiz ile karşılaşacak olan 'da, yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

  1. 26.06.2020
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