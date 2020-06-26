Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu!
Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
- 26.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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