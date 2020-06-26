Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı

Ankaragücü maçına hazır

Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır

, 'in 29. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerde 30 yaşına basan 'a antrenman öncesi sürprizi yapıldı.

, 'in 29. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatine kadar kampa girdi.

Öte yandan, 30 yaşına giren 'ın antrenmandan önce kutlandı.

Teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada, Novak için doğum günü pastası kesildi.

  1. 26.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA