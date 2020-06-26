Trabzonspor Ankaragücü maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerde 30 yaşına basan Filip Novak'a antrenman öncesi doğum günü sürprizi yapıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, maç saatine kadar kampa girdi.
Öte yandan, 30 yaşına giren Filip Novak'ın antrenmandan önce doğum günü kutlandı.
Teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı kutlamada, Novak için doğum günü pastası kesildi.
- 26.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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