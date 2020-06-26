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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışması

'nda çalışması

Trabzonspor Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışması

'in 29. haftasında 'nü konuk edecek olan 'da tedbirleri kapsamında edildi.

'un 'in 29'uncu haftasında yarın saat 21.00'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın oynayacağımız maçı öncesi Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Futbolcularımız ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorlar büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek, maça hazır hale getirildi."

  1. 26.06.2020
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