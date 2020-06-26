Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamam! Corona virüsü testleri...
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Öte yandan corona virüsü testlerine tabi tutulan turuncu-yeşilli ekipte tüm sonuçlar negatif çıktı.
Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor kafilesi, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.
TESTLER NEGATİF
Öte yandan Alanyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
- 26.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamam! Corona virüsü testleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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