Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamam! Corona virüsü testleri... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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'da maçı hazırlıkları tamam! Corona virüsü testleri...

Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları tamam! Corona virüsü testleri...

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Aytemiz 'da hazırlıklar tamamlandı. Öte yandan corona virüsü testlerine tabi tutulan turuncu-yeşilli ekipte tüm sonuçlar negatif çıktı.

'in 29. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak Aytemiz , hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor kafilesi, akşam saatlerinde 'e gidecek.

TESTLER NEGATİF

Öte yandan Alanyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ?"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

  1. 26.06.2020
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