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25 Haziran 2020, Perşembe
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Alanyasporlu N’Sakala ’de yok

Alanyasporlu N’Sakala Göztepe’de yok

maçında ikinci sarıdan gören sol bek oyuncusu N’Sakala, takımının bu hafta oynayacağı deplasmanında cezalı duruma düştü.

'in 28. haftasında karşılaşmasının 76 ve 82. dakikalarında gören Demokratik Kongolu sol bek N'Sakala takımını eksik bırakmıştı. cezalısı olan N'Sakala Süper Lig 29. haftasında deplasmanda oynanacak maçında forma giyemeyecek. N'Sakala, bu sezon 4 sarı kart ve 2 kez de kırmızı kart görerek 3 kez cezalı duruma düştü.

Alanyaspor bu kez kazanmak istiyor

, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. Turuncu yeşilli ekip, son 6 maçta 5 kez mağlup olan Göztepe karşısında bu kez kazanmak istiyor.

Göztepe hazırlıkları başladı

Diğer yandan Alanyaspor bu maçın hazırlıklarına dün itibariyle yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 25.06.2020
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