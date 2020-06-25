Alanyasporlu N’Sakala Göztepe’de yok
Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören sol bek oyuncusu N’Sakala, takımının bu hafta oynayacağı Göztepe deplasmanında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor karşılaşmasının 76 ve 82. dakikalarında sarı kart gören Demokratik Kongolu sol bek N'Sakala takımını eksik bırakmıştı. Kırmızı kart cezalısı olan N'Sakala Süper Lig 29. haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek. N'Sakala, bu sezon 4 sarı kart ve 2 kez de kırmızı kart görerek 3 kez cezalı duruma düştü.
Alanyaspor bu kez kazanmak istiyor
Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynadığı Göztepe karşılaşmasında 1-0 mağlup oldu. Turuncu yeşilli ekip, son 6 maçta 5 kez mağlup olan Göztepe karşısında bu kez kazanmak istiyor.
Göztepe hazırlıkları başladı
Diğer yandan Alanyaspor bu maçın hazırlıklarına dün itibariyle yaptığı idmanla başladı. Alanyaspor Göztepe maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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