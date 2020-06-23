CANLI | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşuyor.

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ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalardan önemli noktalar şu şekilde;

"Gergin bir maç oldu. Bu kadar gergin geçeceğini tahmin etmemiştim."

"Maça çıkarken Erol Bulut mavi tişört turuncu şeklinde bir giyim tarzı ile maça çıktı."

"Maç öncesinde Alanyaspor tarafından bit yavruları, yavşaklar şeklinde söylemlerde bulundular. TFF yöneticisi maçı terk etmek durumunda kaldı."

"Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Alanyaspor tarafından köpekler diye çıkıştılar. Babama bu hitap şekli hiç hoş değildi. Bende aynı sözleri iade ettim."

"ALANYASPORLULAR BİZE YAVŞAKSINIZ LAN SİZ! DİYE BAĞIRDILAR"

"Alanyasporlular bize bakarak "Yavşaksınız lan siz yavşaklar" diye bağırdılar."

"Alanya Başkanı bana siz benim abime küfür ettiniz dedi. Halbuki böyle bir durum yok. Alanya tarafından böyle bir söz çıkmış."

"Alanya Başkanı bana vurmaya kalktı demiş. Vurmaya kalksam burnun dibindeyim. Bizim de elimiz boş değil."

"Hasan Çavuşoğlu çıkmış alköllüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Alanyaspor yöneticisi ile karşı karşıya geldik. Ne bakıyorsun dedim ? Siz mi şampiyon olacaksınız lan yavşak herifler deyince ortalık karıştı."

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım."

"Tam stattan çıkarken Annenizi bilmem ne yapayım dediler. Babayı bitirdiler anneye geçtiler. Orada film koptu."

"Alanyaspor müdürü bir Başakşehir hayranı çıktığı ortaya çıktı."

"TFF içerisinde farklı bir paralel yapılanma mı var?"

"MHK dün hakemlerle bir konuşma yapmış. Sakın sosyal medyaya kulak asmayın. Sizlerin performanslarınızdan memnunuz demiş. Biz bu durumu herkesin takdirine bırakıyoruz."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ NWAKEME POZİSYONU PENALTI MI DEĞİL Mİ?

"Hakemlerin performansından Merkez Hakem Kurulu Başkanı memnunsa ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzonspor maçında Nwakaeme'ye yapılan pozisyon penaltı değil mi?"

"Allah büyük. Allah'ın adaletinin elbet bir gün tecelli edeceğini bilen insanlarız. Bu ortamda çok rahat ve pervasızca hareket edeceğini düşünüyorsa insanlar, gerçekten yanılıyorlar. O adalet bir gün bir şekilde tecelli eder. "

"Trabzonspor'un şampiyonlukları, sıradan, altın tepside hediye edilmiş başarılar değildir. Trabzonspor, düzene baş kaldıran bir kulüptür. Trabzonspor, Anadolu devrimini, ihtilalini başlatan takımdır. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlar dikkatli olsunlar. O suda tatlı su balıkları olduğu gibi, piranalar da olabilir. Dikkatli olsunlar. "