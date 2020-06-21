Alanya'ya bileniyor
Sakatlığı sebebiyle ligdeki Göztepe ve kupadaki Fenerbahçe maçlarını kaçıran Sosa, Alanyaspor mücadelesini bekliyor. Oynama ihtimali var.
Fırtına, şampiyonluk ve kupa yolunda kritik virajlardan geçerken kaptan Jose Sosa sakatlığı sebebiyle iki maç kaçırmıştı. Ligde Göztepe, kupada Fenerbahçe mücadelelerinde forma giyemeyen 35 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında sahada olabilmek için çok çalışıyor. Sağlık kurulunun verdiği program dahilinde çalışmalarını yürüten tecrübeli isim kendini iyi hissettiğini belirtti. Sosa'nın durumu maç gününe kadar gözlenecek. Arjantinli orta sahanın geri dönebilecek olması takımın moralini de yükseltti. Sosa doğum günü için kendisini ziyaret eden taraftarlara "Alanyaspor maçında sahada olabilirim. Bunun için çok çalışıyorum" müjdesini verdi.
İYİ Kİ DOĞDUN KAPTAN
Karadeniz ekibinin kaptanı Jose Sosa önceki gün 35. yaşına girmişti. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız isme sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Sosa'nın yaşadığı Yalıncak mevkiindeki evinin önüne giden taraftarlar, meşale şov eşliğinde tezahüratlarla doğum gününü kutladı. Jose Sosa taraftarların yanına inerek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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