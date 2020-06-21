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21 Haziran 2020, Pazar
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Alanya'ya bileniyor

Alanya'ya bileniyor

Sakatlığı sebebiyle ligdeki ve kupadaki maçlarını kaçıran Sosa, mücadelesini bekliyor. Oynama ihtimali var.

Fırtına, şampiyonluk ve kupa yolunda kritik virajlardan geçerken kaptan sakatlığı sebebiyle iki maç kaçırmıştı. Ligde , kupada mücadelelerinde forma giyemeyen 35 yaşındaki oyuncu, karşılaşmasında sahada olabilmek için çok çalışıyor. Sağlık kurulunun verdiği program dahilinde çalışmalarını yürüten tecrübeli isim kendini iyi hissettiğini belirtti. Sosa'nın durumu maç gününe kadar gözlenecek. Arjantinli orta sahanın geri dönebilecek olması takımın moralini de yükseltti. Sosa için kendisini ziyaret eden taraftarlara "Alanyaspor maçında sahada olabilirim. Bunun için çok çalışıyorum" müjdesini verdi.

İYİ Kİ DOĞDUN KAPTAN
ekibinin kaptanı Jose Sosa önceki gün 35. yaşına girmişti. Bordo-mavili taraftarlar, yıldız isme sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Sosa'nın yaşadığı Yalıncak mevkiindeki evinin önüne giden taraftarlar, meşale şov eşliğinde tezahüratlarla doğum gününü kutladı. Jose Sosa taraftarların yanına inerek onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

  1. 21.6.2020
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