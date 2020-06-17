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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Meşaleler yakıldı

Meşaleler yakıldı

'un rövanş maçında 'yi deplasmanda devirerek finale yükselmesi şehirde büyük sevinç oluşturdu.

Fırtına'nın rövanş maçında 'yi deplasmanda devirerek finale yükselmesi şehirde büyük sevinç oluşturdu. 'ın son düdüğünün ardından meydana giden taraftarlar meşaleler yakarak final mutluluğunu yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar bu sezon çifte kupa alacaklarını söylediler.

MESAFE UYARISI
Bordo-mavili taraftarlar, maçın hemen ardından meydana koşarak final sevincini yaşadılar. Koronavirüs tehdidinin sürdüğü günlerde Emniyeti de hemen gerekli önlemleri aldı. Polis araçlarından, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması yönünde anonslar yapıldı.

  1. 17.6.2020
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