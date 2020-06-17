Meşaleler yakıldı
Trabzonspor'un Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek finale yükselmesi şehirde büyük sevinç oluşturdu.
Fırtına'nın Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda devirerek finale yükselmesi şehirde büyük sevinç oluşturdu. Cüneyt Çakır'ın son düdüğünün ardından meydana giden taraftarlar meşaleler yakarak final mutluluğunu yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar bu sezon çifte kupa alacaklarını söylediler.
MESAFE UYARISI
Bordo-mavili taraftarlar, maçın hemen ardından meydana koşarak final sevincini yaşadılar. Koronavirüs tehdidinin sürdüğü günlerde Trabzon Emniyeti de hemen gerekli önlemleri aldı. Polis araçlarından, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması yönünde anonslar yapıldı.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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