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07 Haziran 2020, Pazar
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şehidimizi andı

Kahraman şehidimizi andı

, 'de zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda şehit düşen askerimizi andı.

, 'de zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda şehit düşen askerimizi andı. Sosyal medyadan " askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.
  1. 7.6.2020
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