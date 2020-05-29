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29 Mayıs 2020, Cuma
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Tek yol kiralık

Tek yol kiralık

'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin 'daki geleceği belirsiz.

'den sezon sonuna kadar 150 bin sterlin'e kiralanan Badou Ndiaye'nin 'daki geleceği belirsiz. Teknik heyet ve yönetim, Senegalli ön liberonun performansından memnun. Ancak 8.5 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonu çok yüksek bulunuyor. Ndiaye için tek formül yeniden kiralamak. Bu konuda da Stoke City'nin tavrı belirleyici olacak.
  1. 29.5.2020
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