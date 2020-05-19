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19 Mayıs 2020, Salı
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Abdulkadir Parmak iftar verdi

Abdulkadir Parmak iftar verdi

'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak önceki gün takım arkadaşları için iftar organizasyonu düzenledi.

'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak önceki gün takım arkadaşları için iftar organizasyonu düzenledi. Bordo-mavili futbolcular, Parmak'ın kendi elleriyle hazırladığı sofrada oruçlarını hep birlikte açtılar. Oyuncular keyifli vakit geçirdi.

  1. 19.5.2020
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