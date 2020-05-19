Abdulkadir Parmak iftar verdi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak önceki gün takım arkadaşları için iftar organizasyonu düzenledi. Bordo-mavili futbolcular, Parmak'ın kendi elleriyle hazırladığı sofrada oruçlarını hep birlikte açtılar. Oyuncular keyifli vakit geçirdi.