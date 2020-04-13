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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Eline sağlık Serkan

Eline sağlık Serkan

futbolcular bir bir mutfaktaki becerilerini sergiliyorlar. olarak pası genç sağ bek 'a atmıştı. Serkan da dün mutfakta yeteneklerini konuşturdu. Nefis bir lahana yemeği hazırladı.

futbolcular bir bir mutfaktaki becerilerini sergiliyorlar. olarak pası genç sağ bek 'a atmıştı. Serkan da dün mutfakta yeteneklerini konuşturdu. Nefis bir lahana yemeği hazırladı.
  1. 13.4.2020
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