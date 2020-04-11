Trabzonspor yönetiminden Edgar kararı!
Trabzonspor yönetimi, Feyenoord’a kiraladığı 25 yaşındaki Portekizli stoperi gelecek sezon takımda tutmayı planlıyor. Hollanda ekibi de oyuncuyu istiyor.
Karadenız devinin Yusuf Yazıcı'ya karşılık bedelsiz olarak Lille'den transfer ettiği ve Feyenoord'a kiraladığı stoper Edgar le için henüz karar verilmedi. Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda piyasa değeri 4 milyon euro olan Edgar, Hollanda kulübünde sakatlanana kadar başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Sakatlığı geçen ve geleceği belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor kapısı da kapanmış değil. Gelecek sezon için teknik ekipten talep gelmesi durumunda Edgar'ın durumu masaya yatırılacak. İzleme komitesinin de Portekizli oyuncunun takımda tutulması görüşünde olduğu öğrenildi. Feyenoord'un ise 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile Portekizli oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalacağı da konuşuluyor. Feyenoord'da sezona iyi bir başlangıç yapan Edgar, lig ve Avrupa olmak üzere 19 maçta forma giymiş ancak sonrasında yaşadığı sakatlık onun takımdan ayrı kalmasına neden olmuştu.
- 11.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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