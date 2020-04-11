Trabzonspor yönetiminden Edgar kararı!

Karadenız devinin Yusuf Yazıcı'ya karşılık bedelsiz olarak Lille'den transfer ettiği ve Feyenoord'a kiraladığı stoper Edgar le için henüz karar verilmedi. Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda piyasa değeri 4 milyon euro olan Edgar, Hollanda kulübünde sakatlanana kadar başarılı bir grafik ortaya koymuştu. Sakatlığı geçen ve geleceği belirsizliğini koruyan 25 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor kapısı da kapanmış değil. Gelecek sezon için teknik ekipten talep gelmesi durumunda Edgar'ın durumu masaya yatırılacak. İzleme komitesinin de Portekizli oyuncunun takımda tutulması görüşünde olduğu öğrenildi. Feyenoord'un ise 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli ile Portekizli oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalacağı da konuşuluyor. Feyenoord'da sezona iyi bir başlangıç yapan Edgar, lig ve Avrupa olmak üzere 19 maçta forma giymiş ancak sonrasında yaşadığı sakatlık onun takımdan ayrı kalmasına neden olmuştu.