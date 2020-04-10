Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...'

'tan açıklaması! 'Sezon sonu...'

Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...'

'un bu sezon performansıyla göz dolduran Norveçli yıldızı , Avrupa'da birçok dev kulübün listesine girmiş durumda. Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, haberleri için yaptığı açıklamada sezon sonunu işaret ederken önceliğinin Trabzonspor'da şampiyonluk olduğunu belirtti. İşte detaylar...

'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren , transfere kulağını tıkadı.

Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede " görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

NAPOLI ISRARLA İSTİYOR
İtalyan basınında 'nin, bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth'un peşinde olduğu belirtildi. Bordo - mavililerde kiralık olarak oynayan ve bonservisi takımı 'ta bulunan Sörloth'un, Napoli'de bekleneni veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine transfer edileceği iddia edildi.

Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Bayern, Napoli ve Sevilla gibi birçok kulübün takip ettiği biliniyor.

  1. 10.04.2020
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