Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...'
Trabzonspor'un bu sezon performansıyla göz dolduran Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Avrupa'da birçok dev kulübün listesine girmiş durumda. Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen yıldız oyuncu, transfer haberleri için yaptığı açıklamada sezon sonunu işaret ederken önceliğinin Trabzonspor'da şampiyonluk olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Trabzonspor'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren Alexander Sörloth, transfere kulağını tıkadı.
Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.
NAPOLI ISRARLA İSTİYOR
İtalyan basınında Napoli'nin, bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth'un peşinde olduğu belirtildi. Bordo - mavililerde kiralık olarak oynayan ve bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un, Napoli'de bekleneni veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine transfer edileceği iddia edildi.
Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Bayern, Napoli ve Sevilla gibi birçok kulübün takip ettiği biliniyor.
- 10.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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