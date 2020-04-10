Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması! 'Sezon sonu...'

Trabzonspor'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren Alexander Sörloth, transfere kulağını tıkadı.

Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

NAPOLI ISRARLA İSTİYOR

İtalyan basınında Napoli'nin, bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth'un peşinde olduğu belirtildi. Bordo - mavililerde kiralık olarak oynayan ve bonservisi İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ta bulunan Sörloth'un, Napoli'de bekleneni veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine transfer edileceği iddia edildi.

Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Bayern, Napoli ve Sevilla gibi birçok kulübün takip ettiği biliniyor.