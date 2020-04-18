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Ahmet Ağaoğlu: Haftada iki maç yapalım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Liglerin durumuyla ilgili konuşan Ağaoğlu, "Ligleri haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında oynayabiliriz. Süper Lig'in geleceği ile ilgili her senaryoya hazırız. Haftada iki maç yaparak ligleri bitirebiliriz." ifadelerini kullanırken Trabzonspor'un transfer politikasıyla ilgili de, "Transferde Ekuban gibi kulübe katkı yapacak oyuncular önceliğimiz. Uzun zamandır izlediğimiz oyuncularla ilgili çalışma yapıyoruz. Kadro maliyetimiz 17-18 milyon Euro. Yıldız futbolcu transferi gündemimizde yok." dedi.

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18 Nisan 2020 , Cumartesi
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