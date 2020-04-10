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10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Alexander Sörloth tam izolasyona girdi

tam izolasyona girdi

Alexander Sörloth tam izolasyona girdi

Yönetimden aldığı izin sonrası 'özel' uçakla 'e giden , ailesinden bir süre daha uzak kalacak.

24 yaşındaki golcü, hükümetinin aldığı karar nedeniyle 'tam izolasyon' karantinaya girdi. 14 gün boyunca aileden kimseyle görüşemeyecek Sörloth'un 20 Nisan'da gerçekleşecek Paskalya Bayramı'nın ardından 'a döneceği ve burada da 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.

  1. 10.4.2020
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