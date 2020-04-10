Alexander Sörloth tam izolasyona girdi
Yönetimden aldığı izin sonrası 'özel' uçakla Norveç'e giden Alexander Sörloth, ailesinden bir süre daha uzak kalacak.
24 yaşındaki golcü, Norveç hükümetinin aldığı karar nedeniyle 'tam izolasyon' karantinaya girdi. 14 gün boyunca aileden kimseyle görüşemeyecek Sörloth'un 20 Nisan'da gerçekleşecek Paskalya Bayramı'nın ardından Trabzon'a döneceği ve burada da 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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