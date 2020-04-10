Alexander Sörloth tam izolasyona girdi

24 yaşındaki golcü, Norveç hükümetinin aldığı karar nedeniyle 'tam izolasyon' karantinaya girdi. 14 gün boyunca aileden kimseyle görüşemeyecek Sörloth'un 20 Nisan'da gerçekleşecek Paskalya Bayramı'nın ardından Trabzon'a döneceği ve burada da 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.