İtalyan ekibi Napoli Sörloth'a talip oldu

Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle Trabzonspor'un zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth, Avrupa'nın ilgisini çekmeye devam ediyor...

Norveçli yıldıza son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli talip oldu. İtalyan basınında Radio Kiss Kiss'in haberine göre, yeni sezonda iyi bir golcü transfer etmek isteyen Napoli yönetiminin, listenin başına Sörloth'u yazdığı ifade edildi.

MILIK'İN YERİNE SÖRLOTH GELECEK

Mavi-beyazlıların, Polonyalı forveti Arkadiusz Milik'ten memnun olmadığı ve yerine Sörloth'u transfer etmek istediği öne sürüldü. Napoli yönetiminin, bonservisi Crystal Palace'ta bulunan 24 yaşındaki Norveçli golcü için sezon sonunda İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ve yüksek bir bonservis bedeli önereceği belirtildi.

39 MAÇTA 32 GOLE KATKI SAĞLADI!

İnter, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle de ismi anılan Sörloth, bu sezon kiralık olarak forma giydiği bordo-mavili takımla Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Norveçli futbolcu, toplamda ise 39 resmi maçta 25 gol, 7 asistle 32 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un, bordo - mavili ekip için satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenmişti.