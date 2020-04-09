İtalyan ekibi Napoli Sörloth'a talip oldu - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A İtalyan devi Sörloth'a göz dikti!

İtalyan ekibi Sörloth'a talip oldu

İtalyan ekibi Napoli Sörloth'a talip oldu

formasıyla bu sezon 'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 'a bir talip de 'dan çıktı. Çizme basınında yer alan habere göre, Serie A devi 'nin, bonservisi 'ta bulunan Norveçli golcüyü listesine aldığı ve İngiliz ekibiyle sezon sonu görüşmelere başlayacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'de bu sezon attığı gollerle 'un zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan , Avrupa'nın ilgisini çekmeye devam ediyor...

Norveçli yıldıza son olarak Serie A ekibi talip oldu. İtalyan basınında Radio Kiss Kiss'in haberine göre, yeni sezonda iyi bir golcü transfer etmek isteyen Napoli yönetiminin, listenin başına Sörloth'u yazdığı ifade edildi.

MILIK'İN YERİNE SÖRLOTH GELECEK

Mavi-beyazlıların, Polonyalı forveti Arkadiusz Milik'ten memnun olmadığı ve yerine Sörloth'u transfer etmek istediği öne sürüldü. Napoli yönetiminin, bonservisi 'ta bulunan 24 yaşındaki Norveçli golcü için sezon sonunda İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ve yüksek bir bonservis bedeli önereceği belirtildi.

39 MAÇTA 32 GOLE KATKI SAĞLADI!

İnter, ve gibi dev kulüplerle de ismi anılan Sörloth, bu sezon kiralık olarak forma giydiği bordo-mavili takımla Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Norveçli futbolcu, toplamda ise 39 resmi maçta 25 gol, 7 asistle 32 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan Trabzonspor'un 2 yıllığına kiraladığı Sörloth'un, bordo - mavili ekip için satın alma opsiyonu 6 milyon euro olarak belirlenmişti.

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 18:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalyan ekibi Napoli Sörloth'a talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA