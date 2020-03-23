CR7’den mesaj var - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A CR7’den mesaj var

CR7’den mesaj var

CR7’den mesaj var

'de kendisini ve ailesini karantinaya alan , hesabından paylaşımda bulundu. 'un yıldız futbolcusu, çocuklara hijyenin önemini anlattığı videosunda tüm dünyaya da "Evde kal" çağrısında bulundu.

'de kendisini ve ailesini karantinaya alan , hesabından paylaşımda bulundu. 'un yıldız futbolcusu, çocuklara hijyenin önemini anlattığı videosunda tüm dünyaya da "Evde kal" çağrısında bulundu.
  1. 23.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CR7’den mesaj var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN