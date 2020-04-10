Genç yıldız adayı açıkladı! ''Trabzonspor'u çok isterim''
Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Görkem Sağlam önemli açıklamalarda bulundu. Willem'de forma giyen genç futbolcu, ''Birgün bordo-mavili formayı giymeyi çok isterim'' dedi.
Hollanda kulübü Willem'de forma giyen 21 yaşındaki Görkem Sağlam, sezon başında Karadeniz devinin gündemine gelmiş ama bu transfer gerçekleşmemişti. Almanya doğumlu olan orta saha, yaptığı açıklama ile taraftarı mest etti: "Türkiye'de gönül verdiğim takım Trabzonspor. Biz Trabzonluyuz, Trabzonspor'da oynamayı çok isterim. İnşallah şampiyonluğu bu sene elimizden almazlar." Görkem'in kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Genç yıldız adayı açıkladı! ''Trabzonspor'u çok isterim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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