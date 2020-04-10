Genç yıldız adayı açıkladı! ''Trabzonspor'u çok isterim'' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Genç yıldız adayı açıkladı! '''u çok isterim''

Genç yıldız adayı açıkladı! ''Trabzonspor'u çok isterim''

Sezon başında 'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen önemli açıklamalarda bulundu. Willem'de forma giyen genç futbolcu, ''Birgün bordo-mavili formayı giymeyi çok isterim'' dedi.

kulübü Willem'de forma giyen 21 yaşındaki , sezon başında devinin gündemine gelmiş ama bu gerçekleşmemişti. doğumlu olan orta saha, yaptığı açıklama ile taraftarı mest etti: "'de gönül verdiğim takım . Biz Trabzonluyuz, Trabzonspor'da oynamayı çok isterim. İnşallah şampiyonluğu bu sene elimizden almazlar." Görkem'in kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

  1. 10.4.2020
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