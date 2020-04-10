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10 Nisan 2020, Cuma
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Başkan Ağaoğlu düğmeye bastı! salgından daha güçlü çıkacak

Başkan Ağaoğlu düğmeye bastı! Trabzonspor salgından daha güçlü çıkacak

'un yıllık kadro maliyetini 126 milyon TL’den 104 milyon 857 bin TL’ye düşüren Başkan Ağaoğlu, virüs salgınından daha güçlü çıkmak için düğmeye bastı.

Corona virüsü salgını zaten zor durumda olan kulüplerimizi daha da sıkıntılı bir duruma soktu. Ancak göreve geldiğinden beri maaş bütçesini ciddi seviyede düşüren ve akılcı bir politikayla maliyetleri en aza indirgeyip, takımı da şampiyonluk yarışının favorisi haline getiren Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sıkıntılı süreçten de güçlü çıkmanın hesaplarını yapıyor. kurallarına uyma noktasında 2018-19 sezonundan başlayarak önemli oyuncuları ile yollarını ayıran ve özellikle de bu sezon kadro maliyetini önemli düzeyde azaltan , Sturridge ile 'in ayrılıklarından sonra yıllık maaş maliyetini 21 milyon 300 bin TL daha düşürdü. 126 milyon 157 bin 400 TL olan yıllık kadro maliyeti, 104 milyon 857 bin 400 TL'ye indi.

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Devre arası bordo-mavili kulübün kadrosuna katılan Ndiaye, Guilherme, Da Costa, Messias ve Bilal için toplam yıllık 13 milyon 581 bin TL maaş ödeyecek olan bordomavililerde Onazi, Fernandes, Avdijaj ve Fıratcan Üzüm de takıma veda etmiş, kadro maliyeti 13 milyon 220 bin TL daha düşmüştü. Gelen-giden tablosuna bakıldığında kadro maliyetinde toplamda 20 milyon 939 bin TL civarı bir düşüş yaşayan Başkan Ağaoğlu, oyuncu maaşlarını kazandıkları rakama göre daha da düşürmek istiyor. Gelecek sezon maaşların 1 milyon ile 1.5 milyon euro aralığında olacak. Maksimum 1-2 istisna yıldız için 2 milyon euro seviyelerine çıkılacak. Yönetim, bunu kabul etmeyip "Gitmek istiyorum" diyecek oyuncularla yollarını ayıracak.

  1. 10.4.2020
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