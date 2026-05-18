Arsenal hayati maçta Burnley'i yendi!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu bir maç daha geride kaldı. Ligin 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley'i konuk etti. Lider Arsenal son hafta öncesi şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip olan maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Londra ekibi bu maçın ardından uzun yıllardır hayalini kurduğu Premier Lig şampiyonluğuna çok yaklaştı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 00:12
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, 1 maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken, ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin yarın oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

