Ziraat Türkiye Kupası final maçının basın toplantısı programı belli oldu!

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçının basın toplantısı programı açıklandı. Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor A.Ş. ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak olan 64. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecektir.



Karşılaşmanın oynanacağı Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, 21 Mayıs 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan ortak basın toplantısı, saat 19.00'da başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.