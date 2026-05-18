Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'den gündem olan transfer sözleri!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek. Bu seçimlerde aday olan Hakan Safi'den dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Safi son olarak İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda gündeme dair konuştu.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN SÖZLERİ:

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN FENERBAHÇELİLERLE KONUŞUYORUZ"

"Seçim karargahımızda Türkiye'nin her yerinden Fenerbahçelilerle konuşuyoruz. Taraftarın nabzını ölçüyoruz. Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz. 'Fenerbahçe saha içinde güçsüz.' deniliyor, çözeceğiz. 'Fenerbahçe lobi yapamıyor.' deniliyor, yapacağız. 'Fenerbahçe'nin borcu çok.' deniliyor, merak etmeyin. Bugün yola çıktığım arkadaşlarım da en az benim kadar motive. Fenerbahçe için güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz. Benim için Fenerbahçe'de yeni olduğumu söyleyenler var. Son 2 seçimde yönetimde yer almış, 15 ay faal yöneticilik yapmış birisi olarak Fenerbahçe siyasetinde yeni sayılabilirim ancak Fenerbahçe'de yeni değilim. 1999 yılından bu yana bu şanlı kulübün bir evladıyım, yaklaşık 2 yıldır da divan kurulu üyesiyim. 53 yıllık hayatım ise Fenerbahçe sevdasıyla geçti, kalan kısmının da aynı şekilde geçeceğinin taahhüdünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

"14 YAŞINDA İŞ HAYATINA GİRDİM"

"Ben 14 yaşında iş hayatına girdim. Ailemle birlikte sıfırdan çok önemli işler inşa ettik. Bugün 80'den fazla ülkede bağlantılarım var. Benim çalışma şeklimde CEO ya da genel kurul yoktur, işinin ehli yöneticiler ve uzmanlar vardır. Ben takım oyununa inanıyorum. Yönetim kurulu olarak işinin ehli insanlarla Fenerbahçe'de de başaracağız. Ben hayatım boyunca çok çalıştım ve kazandım. Şimdi sıra Fenerbahçe için çalışmaya geldi. İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi Fenerbahçe için kullanma zamanı. Bunu da başaracağım. Bugüne kadar çok önemli kararlar aldım, bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her konuda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe'nin menfaatleri için tereddüt etmeden karar alacağıma emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. 12 yıldır beklentinin de sorumluluğun da farkındayım. Biz bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarımın Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak gücü de var, inancı da var."

"BENİM GETİRECEĞİM OYUNCULAR..."

"Saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Fenerbahçemize 1 yıldız yetmez. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım bana 2 isim gösterdi, 'Bu isimler beni kesmez.' dedim. Benim getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat ve tesis projeleri de var. Eğitim, altyapı ve kurumsallık konusunda da soru işaretleri var. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık, koşulsuz ve şartsız, cesur şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur, bizler buradayız. Seçim var diye tereddüt etmedim, seneyi beklemedim, hesap yapmadım, 'Kim aday olacak, ona göre hamle yapalım.' demedim. Hala da aynı yerdeyim. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp 'Keşke bu sene aday olsaydın.' dedirtmedim. Fenerbahçe'ye sunacağımız katkı için de şart koşmadık, 'Maddi ve manevi ne lazımsa 1 telefon kadar uzağınızdayım.' dedim. Çünkü bu kardeşiniz sözü bir kez verir. Söz ağızdan çıkınca benim nezdimde kanundur. Dün konjonktür gereği söylediklerini unutup, 'O günün şartları öyleydi, bugün böyle.' diyenlerden olmayacağım. Biz kısa vadede hızlı başarı getireceğiz, takımımızı şampiyon yapacağız. Ama orta ve uzun vadede de yarının Fenerbahçe'sini, 2050'nin Fenerbahçe'sini hep beraber yapacağız."

"FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNÜ TÜM RAKİPLERİMİZE HATIRLATAĞIZ"

"Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapacağımı çok iyi biliyorum. Camianın tek yumruk olarak hareket etmesini sağlayacağız. Bizler her alanda güçlü olacağız. Her boş koltuğa bir Fenerbahçeli koyacağız. Mücadele etmediğimiz tek metrekare bırakmayacağız. Fenerbahçe'nin gücünü tüm rakiplerimize hatırlatacağız. Basına yansıyan teknik direktör ve futbolcu isimlerini görüyorum. Bu sene Dünya Kupası var. Haziran sonuna doğru top başı yapacağız. Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası bile yok. Futbol yapılanmasında son sürat devam ediyoruz. İsimleri açıklayacağız. Bunu da Fenerbahçe'nin menfaatleri için doğru anda yapacağız. Sandık başına geldiğinizde kafanızda hiçbir soru işareti olmayacak. Fenerbahçe'nin şanlı tarihini bir kez daha geri getireceğiz. Bu sene bizim 120. yılımız. Sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak istiyorum, Fenerbahçemizi başkanıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla hep beraber şampiyon yapacağız."