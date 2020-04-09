Trabzonspor'da Robertona harekatı
Sosa ile sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşan Trabzonspor'un izleme komitesi, bir başka Arjantinli futbolcuyu listeye dahil etti: Lucas Robertone...
Velez Sarsfield forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu yakın takibe alındı. Kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan genç isim için scout ekibi olumlu rapor verdi.
1.73 boyunda olan ve sağ ayağını raket gibi kullandığı belirtilen Roberto'nun scout ekibine göre en önemli özelliği ise duran toplardaki ustalığı. Bu özelliğinden dolayı da Lucas'a "Yeni Sosa" yakıştırması yapılıyor.
Oyun zekasına da övgüler yapılan Arjantinli ismin, gelecek yıllar düşünülerek kadroya katılabileceği, yönetimin Sosa'dan da görüş alıp harekete geçmesi bekleniyor.
- 9.4.2020
- Galatasaray Hulk transferinde öne geçti! İşte scout ekibinin raporu
- Galatasaray'a Brezilyalı 10 numara! Görüşmeler başladı
- Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Gizli plan sızdı!
- Corona virüsüne karşı en etkili maske hangisi? Hangi maske tercih edilmeli? Hangi maske ne kadar koruyucu?
- IFAB yeni kuralları duyurdu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da Robertona harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.