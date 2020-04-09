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09 Nisan 2020, Perşembe
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'da Robertona harekatı

Trabzonspor'da Robertona harekatı

Sosa ile sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşan 'un izleme komitesi, bir başka Arjantinli futbolcuyu listeye dahil etti: Lucas Robertone...

forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu yakın takibe alındı. Kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan genç isim için scout ekibi olumlu rapor verdi.

1.73 boyunda olan ve sağ ayağını raket gibi kullandığı belirtilen Roberto'nun scout ekibine göre en önemli özelliği ise duran toplardaki ustalığı. Bu özelliğinden dolayı da Lucas'a "Yeni Sosa" yakıştırması yapılıyor.

Oyun zekasına da övgüler yapılan Arjantinli ismin, gelecek yıllar düşünülerek kadroya katılabileceği, yönetimin Sosa'dan da görüş alıp harekete geçmesi bekleniyor.


  1. 9.4.2020
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