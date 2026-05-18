CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi, sezonun sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlara dikkat çeken bir mesaj gönderdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 20:55
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den taraftarlara mesaj!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımın Fransız yıldızı Matteo Guendouzi'den sarı-lacivertli taraftarlar için sosyal medyadan paylaşım geldi.

İŞTE FUTBOLCUNUN AÇIKLAMASI:

"6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım.

Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım.

Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz.

Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim.

Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil."

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu!
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Bölgesel krizlerde Türkiye farkı! Başkan Erdoğan: Tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması!
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de bir dönem sona erecek! Real Madrid'de bir dönem sona erecek! 19:49
Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! 19:41
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 18:30
Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri satışta! Ziraat Türkiye Kupası final maçı biletleri satışta! 18:14
İşte dev final maçının basın toplantısı programı! İşte dev final maçının basın toplantısı programı! 18:09
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 17:04
Daha Eski
Dursun Özbek’ten şampiyonluk mesajı! Dursun Özbek’ten şampiyonluk mesajı! 16:54
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! 16:42
Antalyaspor Başkanı Perçin'den üç büyüklere flaş sözler Antalyaspor Başkanı Perçin'den üç büyüklere flaş sözler 16:36
Barcelona'dan Flick kararı! Barcelona'dan Flick kararı! 16:16
Beşiktaş'ın gol raporu! Beşiktaş'ın gol raporu! 16:12
Beşiktaş'ın hoca adaylarını canlı yayında açıkladı Beşiktaş'ın hoca adaylarını canlı yayında açıkladı 16:02