Trabzonspor'da Sosa planı!

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sosa ve Novak ile prensipte anlaştık" müjdesinin ardından gözler kaptan Jose Sosa'nın imzalayacağı sözleşmeye çevrildi. Görüşmelerde bordo-mavili kulüple uzun yıllar devam etmek istediğini yönetime ileten Arjantinli maestro için Karadeniz devinin kurmayları yol haritasını belirlemiş durumda. Trabzonspor, yıllık 3.2 milyon euro alan 34 yaşındaki tecrübe abidesine bonuslarla birlikte 2 milyon euro seviyelerinde bir teklif sundu ve bunu kabul ettirdi. Ancak bu uzun süreli planın ilk etabını oluşturuyor. Yani Sosa 2 sene futbol oynamaya devam edecek ve ardından kulüpte başka bir göreve getirilecek. Yönetim, 2 yılın ardından da tangocuyu bırakmak istemiyor.

BU SEZON BİR BAŞKA OYNUYOR

Sosa'nın tecrübelerinden yararlanmak isteyen Trabzonspor, 'Futbol Direktörü' veya 'Güney Amerika Temsilcisi' formüllerini düşünüyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde teknik direktörlük de seçenekler arasında yer alıyor. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan bordo- mavililerin maestrosu, bu sezonki performansı ile büyülüyor. Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, kendini fazlasıyla aştı. Tangocu, Karadeniz ekibine katıldığı ilk sene 27 maçta sadece 2 asist yapabildi. Geçen sezon ise 30 karşılaşmaya çıktı ve 5 kez fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu, bu sezon ise en verimli dönemine ulaştı. Sosa, 36 maçta 8 gol attı ve 10 da asist yaptı. Altın çağını yaşayan 1.79 boyundaki süper yıldız, kulüple bütünleşmiş durumda.

FUTBOLUN İÇİNDE KALACAĞIM

Sosa, daha önce yaptığı açıklamada oynamayı bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmak istediğini belirtmişti. 34 yaşındaki yıldız, şunları söylemişti: "Belki menajerlik olabilir. Genç yaştan itibaren bir oyuncunun yanında yer alıp, gelişimine katkı sağlayabilirim. Bazen sportif direktör, bazen de teknik adam olmayı istiyorum. İlk zamanlar teknik adamlık yapmayı aklımdan bile geçirmedim ama şimdilerde bunun olabileceğini de hissediyorum. Hala tam olarak kararımı vermedim. Tek bildiğim; bir şekilde futbolun içerisinde yer alacağımdır."