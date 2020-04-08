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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Fırtına 18'lik golcü için 4 Süper Lig ekibiyle yarışıyor!

Cevdet Enes için 4 ekibiyle yarışıyor!

Trabzonspor Cevdet Enes için 4 Süper Lig ekibiyle yarışıyor!

Son dakika haberine göre 'e düşmesi kesinleşen 3. Lig ekibi 'un 18 yaşındaki forveti , başta olmak üzere , , ve 'yı peşine taktı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip 'in (BAL) yolunu tutan 'un genç oyuncusu için kulüpleri devreye girdi.

Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu , , , ve 'nın istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedilirken, sezon sonunda bordo-mavili ekibe imza atacağı iddia ediliyor.

Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak'ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta 17 karşılaşmaya çıkan Cevdet Enes Varbil, 1236 dakika sahada kaldı ve 4 kez ağları sarstı.

  1. 08.04.2020
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