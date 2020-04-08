Trabzonspor Cevdet Enes için 4 Süper Lig ekibiyle yarışıyor!
Son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşen TFF 3. Lig ekibi Manisaspor'un 18 yaşındaki forveti Cevdet Enes Varbil, başta Trabzonspor olmak üzere Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı peşine taktı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yolunu tutan Manisaspor'un genç oyuncusu Cevdet Enes Varbil için Süper Lig kulüpleri devreye girdi.
Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu Trabzonspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedilirken, sezon sonunda bordo-mavili ekibe imza atacağı iddia ediliyor.
Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak'ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.
Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta 17 karşılaşmaya çıkan Cevdet Enes Varbil, 1236 dakika sahada kaldı ve 4 kez ağları sarstı.
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