Son dakika haberi: Zenit paylaştı! Fatih Tekke ve Guiliano bir arada - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Rus ekibi paylaştı! Fatih Tekke ve Guiliano bir arada

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Zenit paylaştı! Fatih Tekke ve Guiliano bir arada

Son dakika haberine göre efsanesi ve bir dönem forması giyen Brezilyalı orta saha , Rus ekibi tarafından kulübün en skorer yabancı 11'ine seçildi.

Rus ekiplerinden FC , takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı.

Kadronun İlk 11'inde efsanesi ve bir dönem 'de forma giyen Brezilyalı yıldız da kendine yer buldu.

Öte yandan devre arasında İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle sözleşmesini feshederek ailesinin yanına dönen Robert Mak da yedekler arasında yer aldı.

İŞTE ZENIT TARİHİNİN EN SKORER YABANCI 11'İ

  1. 08.04.2020
  2. Güncelleme: 08.04.2020 10:55
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