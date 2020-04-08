Zenit paylaştı! Fatih Tekke ve Guiliano bir arada
Son dakika haberine göre Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Giuliano, Rus ekibi Zenit tarafından kulübün en skorer yabancı 11'ine seçildi.
Rus ekiplerinden FC Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı.
Kadronun İlk 11'inde Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.
Öte yandan devre arasında İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle sözleşmesini feshederek ailesinin yanına dönen Robert Mak da yedekler arasında yer aldı.
İŞTE ZENIT TARİHİNİN EN SKORER YABANCI 11'İ
- 08.04.2020
- Güncelleme: 08.04.2020 10:55
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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